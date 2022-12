„Nie patrzę na tę decyzję w kategorii satysfakcji osobistej. To nie jest historia tylko moja, to przede wszystkim jest sprawa, która powinna być początkiem debaty o zmianach legislacyjnych, które powinniśmy podjąć. Mam na myśli przedawnienie przemocy seksualnej – nie tylko w sporcie” – mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Kotula, którą Kazimiera Szczuka pytała o reakcję na dymisję Mirosława Skrzypczyńskiego z funkcji prezesa Polskiego Związku Tenisowego. Posłanka Nowej Lewicy była przed laty molestowana seksualnie przez ówczesnego prezesa związku.

"Jeśli chodzi o mnie, to Prokuratura Okręgowa w Szczecinie prowadzi postępowanie. W minioną środę złożyłam obszerne zeznanie. To przesłuchanie trwało prawie 6 godzin. W najbliższą środę zeznania w tej samej sprawie będzie składać Ewa Ciszek, która też doświadczyła napastowania seksualnego. Jej sprawa nie jest przedawnioną, bo jest z tego roku" - poinformowała Katarzyna Kotula.

Katarzyna Kotula, która przyznała, że przed laty była molestowana przez ówczesnego prezesa Polskiego Związku Tenisowego Mirosława Skrzypczyńskiego, powiedziała, że takich spraw jest więcej.

"Te wiadomości, które ja otrzymuję, to są historie 40-, 50- i 60-letnich kobiet, które występowały w różnych dyscyplinach sportowych. One też doświadczyły przemocy fizycznej i psychicznej, ale też seksualnej wiele lat temu. Ich sprawy też się przedawniły. One teraz po raz pierwszy dzielą się swoimi historiami" - powiedziała posłanka Nowej Lewicy.