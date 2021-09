"Uważam, że opozycja wygra wybory, idąc w dwóch blokach, a nie w jednym" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. "Ci, co nawołują do jednej listy, przysłużą się partii rządzącej i doprowadzą do jej kolejnego zwycięstwa. Zrobię wszystko, żeby sformułować blok centrowo-prawicowy" - zadeklarował.

Tusk wykorzystał tę sytuację, żeby posprzątać w Platformie i pozawieszać tych, którzy może nie są mu już dzisiaj potrzebni. Inny powód wydaje mi się kompletnie irracjonalny - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do informacji o tym, że Borys Budka i Tomasz Siemoniak "w związku z niezachowaniem należytych standardów", oddali się do dyspozycji szefa Platformy Obywatelskiej. Uważam, że polityka to jest dialog, a nie monolog, że to jest sztuka rozmowy i dochodzenia do kompromisów. Mogę się zgadzać z częścią rzeczy, mogę się nie zgadzać z wieloma rzeczami, które robi np. partia rządząca. Ale to nie znaczy, że nie będę rozmawiał. To jest jakaś szczerze mówiąc ciężka paranoja - tłumaczył lider ludowców.