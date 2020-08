"We wrześniu będą podwyżki. Spotkanie dziś ze związkami zawodowymi dotyczyło rozporządzenia o minimalnych stawkach. Jest to podwyżka 6 proc. W sumie od 2018 r . jest to 28,5 proc., które zyskują nauczyciele" - powiedział wiceminister edukacji Maciej Kopeć w Rozmowie w samo południe w RMF FM.

