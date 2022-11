Czy tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej przejdą do historii jako najbardziej kontrowersyjna impreza w dziejach futbolu czy kibice zapomną o wszelkich kontrowersjach wraz z pierwszym golem Messiego lub Lewandowskiego? Jak wygląda katarska codzienność? Czy życie kobiety w Katarze jest faktycznie trudniejsze niż mężczyzny? O to Kazimiera Szczuka zapyta dzisiejszych gości Popołudniowej rozmowy w RMF FM: dyrektor Amnesty International w Polsce Annę Błaszczak-Banasiak i Magdalenę Luks - Polkę mieszkającą na co dzień w Katarze.

