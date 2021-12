Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie dr Konrad Maj z Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS.

Już za 24 godziny usiądziemy z rodziną do wigilijnego stołu. Życząc sobie wesołych świąt zapewne będziemy też przepraszać.

No właśnie! Czy przepraszanie w święta ma jeszcze sens, czy siadając do wspólnej kolacji już powinniśmy być pogodzeni? Komu łatwiej powiedzieć "przepraszam"? I jak przepraszać, żeby rzeczywiście przeprosić? A może trzeba przeprosić, by "w spokoju przeżyć" święta?

O to wszystko zapytamy naszego gościa - dra Konrada Maja z Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS.

