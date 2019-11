"Większe gratulacje należą się amerykańskiej ambasador w Polsce, bo to raczej jej zasługa" - tak Bronisław Komorowski odpowiada w Popołudniowej rozmowie w RMF FM na pytanie, czy pogratuluje Andrzejowi Dudzie faktu, że od 11 listopada Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz. "Widzę, że Andrzej Duda bardzo chce się podpiąć pod ten sukces, i ma ku temu powody" - dodaje były prezydent. Dopytywany o to, czy wytknął byłemu prezydentowi USA Barackowi Obamie brak zniesienia wiz do USA, gość Marcina Zaborskiego odpowiada: "Oczywiście, że tak. (...) Powiedział, że nie ma wpływu na ten mechanizm".

Bronisław Komorowski / Michał Dukaczewski / RMF FM

Wydaje mi się, że Donald Tusk podjął decyzję optymalną - zarówno z punktu widzenia swoich dalszych planów, jak i rzetelnej oceny swoich możliwości w wypadku kandydowania w Polsce - tak Bronisław Komorowski komentuje decyzję byłego premiera, który ogłosił, że nie będzie kandydować na urząd głowy państwa.

Politycy powinni podejmować trudne decyzje, z jednym ograniczeniem: muszą szanować konstytucję. (...) Czy może być prezydentem polityk, który złamał konstytucję? Ja uważam, że nie - mówi Komorowski.

Czy gość Marcina Zaborskiego uważa, że mógłby wygrać nadchodzące wybory z Andrzejem Dudą? Nie kandyduję na prezydenta. (...) Świat się zmienia, czas ucieka i jest czas na młodszych ludzi. (...) Ja jestem politykiem spełnionym - odpowiada były prezydent.

Michał Dukaczewski

Jak komentuje to, że w Pałacu Prezydenckim mówi się, iż Andrzej Duda podczas swojej prezydentury odwiedził wszystkie powiaty? Mam nadzieję, że tłumaczył się z tego, że złamał konstytucję, we wszystkich polskich powiatach. Powinien to robić codziennie - stwierdza Bronisław Komorowski. Mówi także: W Polsce potrzebny jest prezydent nie z ADHD tylko mądry. (...) Dla mnie znakomitym kandydatem na prezydenta będzie Małgorzata Kidawa-Błońska. Jeżeli PO taką kandydaturę przedstawi, poprę ją ze wszystkich sił. Dlatego, że jest osobą, która jest wiarygodna. Jest człowiekiem pozbawionym agresji. Jest osobą dojrzałą życiowo i politycznie.

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gość: Bronisław Komorowski

Marcin Zaborski: Pogratuluje pan prezydentowi Dudzie? Od poniedziałku Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz.

Bronisław Komorowski: Nie miałbym z tym żadnego problemu, z tym, że chyba większe gratulacje należą się pani ambasador amerykańskiej, bo to chyba jej zasługa.

Między innymi, ale politycy PiS mówią, że zniesienie wiz to jest ogromna zasługa prezydenta Andrzeja Dudy i rządu.

O ile pamiętam, to mechanizm był taki, że decydował procent odmów na wnioski składane o wizy. W moich czasach było to 6 proc. chyba odmów - w stosunku do całości składanych wniosków. Wymogiem wejścia w ruch bezwizowy jakiegoś kraju było uzyskanie poziomu 3 proc.

Tak i teraz trwała kampania, która zachęcała Polaków do tego, żebyśmy składali wnioski i tę statystykę poprawiali.

Szczerze mówiąc, to chyba zasługa strony amerykańskiej, która działała na rzecz tego, żeby ta statystyka się poprawiła.

To nie jest sukces prezydenta?

Jeszcze raz powiem, wydaje mi się, że większy pani ambasador, ale gratuluję chętnie. Widzę, że pan prezydent bardzo chce się pod ten sukces podpiąć i ma ku temu powody.

Kiedyś Barack Obama obiecywał panu - jako prezydentowi, że do końca 2013 roku wizy będą zniesione. Gdyby to się wtedy udało, mówiłby pan pewnie, że to jest także pana sukces.

Jeżeli prezydent mnie to obiecał, to oczywiście, że bym mówił, ale tu, zdaje się, nie było żadnych obietnic.

Teraz prezydent Duda usłyszał taką obietnicę od prezydenta Trumpa.

Ja nie słyszałem o tym, strona amerykańska zaprzecza. To jedno panu powiem. Strona amerykańska mówi, że została dochowana zasada zejścia na poziom 3 proc. I bardzo dobrze.

Joachim Brudziński, jeden z ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, pisze na Twitterze tak: "Za czasów niezwykle skutecznych i poważanych w świecie Donalda Tuska i prezydenta Bronisława Komorowskiego, Barack Obama w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę rezygnował z budowy u nas tarczy antyrakietowej. Dziś, gdy za politykę zagraniczną odpowiada rząd PiS, gdy prezydentem jest Andrzej Duda, premierem Mateusz Morawiecki, Polacy będą mogli od 11 listopada, od Święta Niepodległości, bez wiz wyjeżdżać do USA" koniec cytatu.

Rozumiem, taki pogląd ma pan Brudziński. Nie widzę specjalnie powodu ani do tłumaczenia się za prezydenta Obamę, bo on rzeczywiście obiecał, nie dotrzymał tego, bo okazało się, że decyzja właśnie była uzależniana od spadku wniosków negatywnie opiniowanych, odrzucanych. Rozumiem, że teraz Polacy rzetelniej składali wnioski, albo w większej ilości, a strona amerykańska dbała o to, żeby nie było zbyt wielu odmów.

Wytknął pan to prezydentowi Obamie, że dał słowo i nie dotrzymał?

Oczywiście, że tak.

I co on na to?

Powiedział, że nie ma na to wpływu, na ten mechanizm.

Pamiętamy taki obrazek z Białego Domu, kiedy pan mówił o wizach a prezydent Obama o bombce, którą od pana dostał i powiesił na choince.

Takie obietnice były różne. Jeden z moich poprzedników też obiecywał, że on to załatwi, potem mnie obiecał prezydent Obama. Rozumiem, że prezydent Trump nic nie obiecywał, tylko ten procentowy udział odmów się po prostu zmniejszył do 3 proc. I wypada się z tego bardzo cieszyć.

Panie prezydencie, czy Donald Tusk zrozumiał właśnie, że nie jest wstanie wygrać wyborów prezydenckich w Polsce?

Musi pan go o to sam zapytać. Wydaje mi się, że po prostu podjął decyzję optymalną. Zarówno z punktu widzenia swoich dalszych planów, jak i rzetelnej oceny własnych możliwości, w wypadku kandydowania w Polsce.

Zapytam na pewno pana premiera Tuska, jeśli będzie taka okazja, ale na razie słucham, co mówi. Mówi tak: "potrzebna jest kandydatura, która nie jest obciążona bagażem trudnych, niepopularnych decyzji, a ja takim bagażem jestem obciążony od czasów, kiedy byłem premierem". To wygląda tak, jakby się Donald Tusk poddał, oddał walkowerem tę rywalizację.

Nie bardzo rozumiem, dlaczego ktoś używa takich określeń: "poddał się" - ocenił sytuację.

Może dlatego, że choćby pan mówił, że on jest naturalnym kandydatem w tych wyborach.

Czy pan uważa, że rozsądny polityk to jest taki, który kandyduje, mimo że ma negatywne szanse? To by był brak rozsądku.

Czyli wiedział, że nie ma szans?

Niech go pan o to zapyta, jeszcze raz panu radzę.

Ale pan na to patrzy, jako doświadczony polityk.