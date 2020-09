„Ostatnio na naszych uroczystościach 40-lecia ‘Solidarności’ powiedziałem bardzo wyraźnie premierowi, że unijne srebrniki dotyczące likwidacji miejsc pracy nas nie interesują. Zdajemy sobie sprawę, że cały region i górnictwo będzie pewnie w kontekście zaostrzenia szaleńczej polityki klimatycznej UE podlegać transformacji. My na taką transformację jesteśmy gotowi, ale nie zgodzimy się na blitzkrieg klimatyczny” – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

Szef śląsko-dąbrowskiej "Solidanrości" Dominik Kolorz / Andrzej Grygiel / PAP

Dotychczasowe rozmowy z przedstawicielami rządu - czy to te pod przewodnictwem pana premiera Sasina, czy te pod przewodnictwem pana ministra Sobonia - prowadzą donikąd (...) Premier jest posłem ze Śląska, w końcu tutaj, w tych miastach robotniczych, w których funkcjonuje górnictwo i przemysł ciężki, dostał najwięcej głosów. Zobowiązaniem nie tylko premiera, ale i posła jest m.in. to, żeby o przyszłości Śląska rozmawiać - tłumaczył wezwanie premiera do rozmów ze związkowcami Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność".



Audio Posłuchaj całej rozmowy Marcina Zaborskiego z Dominikiem Kolorzem





Związkowiec stwierdził, że sytuacja na Śląsku jest bardzo napięta. Niestety wszystko to, co usłyszeliśmy od rządu, to metoda faktów dokonanych, bo jeżeli słyszymy o tym, że polityka energetyczna Polski już jest przyjęta, słyszymy, że plan klimatyczny dla Polski, który jest przedstawiony Unii, już jest przyjęty i być może będą jakieś korekty i nie słyszymy o żadnych twardych deklaracjach, że te dwa kluczowe dokumenty dla funkcjonowania nie tylko górnictwa, ale generalnie dla przemysłu funkcjonującego na Śląsku już chyba nie zostaną zmienione, to nie zostaje nam nic innego tylko zawnioskować i wezwać premiera, żeby on przewodniczył dalszym rozmowom.

Kolorz zaznaczył też, że na razie nie ma jakichkolwiek sygnałów, że rozmowy z premierem do 21 września (termin wyznaczony przez związkowców) się odbędą.

Co z propozycją ministra Sobonia?

Taką szczodrość kiedyś górnikom i ludziom pracującym na Śląsku w zakładach ciężkiego przemysłu oferował rząd pod przewodnictwem pana premiera Buzka (...). Za tę szczodrość ludzie kupili sobie po matizie, ewentualnie po motocyklu i potem byli bezrobotnymi - tak propozycję ministra Sobonia dotyczącą wsparcia dla górników skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Dominik Kolorz.





Strajk już w poniedziałek?

Jeżeli do rozmów nie dojdzie do poniedziałku i nie posuniemy się przynajmniej o dwa, trzy kroki do przodu w dwóch, trzech systemowych kwestiach i nie zrobimy pisemnych ustaleń, to jest możliwe, że strajk na Śląsku zacznie się od poniedziałku, wtorku przyszłego tygodnia - powiedział Dominik Kolorz w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Szef śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" zdradził też, jak może wyglądać planowany strajk. Te akcje protestacyjne i strajkowe będą bardziej przypominać to, z czym mieliśmy do czynienia w 2015 r., czyli wtedy jak pani premier Kopacz wyszła i powiedziała ludziom na Śląsku, że likwiduje pięć kopalń. Przypomnę, że wtedy były strajki na dole, masowe protesty na ulicach, protesty w Warszawie. To może być taka formuła - mówił.

Zdaniem gościa Popołudniowej rozmowy w RMF FM kopalnie, zwłaszcza te najbardziej deficytowe, wymagają restrukturyzacji. Ale nie zamknięcia. My już mamy opracowania, które mówią że one mogą się bardzo mocno wewnętrznie naprawić. I ten proces naprawczy też pewnie może boleć pracowników. Ale to nie znaczy, że trzeba je od razu zlikwidować - powiedział Kolorz.

Marcin Zaborski zapytał też, czy górnicy nie obawiają się, że rząd pozostanie nieugięty, jak w przypadku protestu lekarzy czy nauczycieli. Środowisku nauczycielskiemu brakuje normalnego przywództwa związkowego. My jesteśmy na zupełnie innej płaszczyźnie. Nie chcę być chwalipięta, ale tej skuteczności wielu ludzi w Polsce nam trochę zazdrości. Mamy świadomość, że być może nie wygramy tego strajku, że to będzie pierwsza od wielu lat akcja protestacyjna, w której polegniemy. Ale ja mam to do siebie, biorąc pod uwagę to wszystko, co się szykuje dla ludzi tu mieszkających, że wolę polec z honorem niż wziąć unijne srebrnik i dać komuś, żeby się nimi nacieszył przez trzy, cztery miesiące, a potem szukał chleba w śmietniku - opowiedział przewodniczący śląsko-dąbrowskiej "Solidarności".