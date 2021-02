„Chcieliśmy dziś przedstawić kilka osób z różnych stron kraju, które miały dołączyć do naszego ruchu. Kilka osób działających w samorządzie, działających na uczelniach, znanych osób, rozpoznawalnych w swoich regionach, ale uznaliśmy – rzeczywiście dziś rzeczy działy się z chwili na chwilę - że w związku z postępem zmian sytuacji politycznej w kraju, w związku z dyskusją o wolnych mediach (…) musimy uczestniczyć w pewnych rozmowach i to nas skłoniło do odwołania konferencji w ostatniej chwili” – mówił odwołaniu dzisiejszej konferencji prasowej ruchu Polska 2050 w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Kobosko.

REKLAMA