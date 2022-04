Przewodniczący obwodów donieckiego i ługańskiego mówili, że oczekują ataków wojsk rosyjskich. Wiemy, że Rosjanie chcą pokazać, że odnieśli zwycięstwo przed 9 maja (Dzień Zwycięstwa w Rosji - przyp. red.) i chcą okupować cały Donbas - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Mykoła Kniażycki, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy. Według niego szefowie obwodów oczekują, że atak rozpocznie się “w ciągu 3-4 dni" i będzie on brutalny. "W Mariupolu jest teraz ponad 150 tysięcy ludzi, oni są w piwnicach, tam już nie ma żadnego całego budynku, to naprawdę jest katastrofa. Podobnie jest w Charkowie i może być podobnie w innych miastach na wschodzie Ukrainy" - mówił.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kniażycki: Rosjanie będą chcieli okupować Donbas przed 9 maja

Kniażycki mówi, że zbrodnie wojenne w obwodzie kijowskim to dopiero początek, a najgorsza sytuacja jest najprawdopodobniej właśnie w Mariupolu. Ja sądzę, że tam zginęły dziesiątki tysięcy ludzi. Wszędzie, gdzie byli rosyjscy okupanci, oni strzelali tylko w cywilów, w dzieci. To nie mieści się w głowie, jak ludzie mogli to robić - powiedział.

Ukraiński polityk stwierdził także, że nie wierzy w sukces rozmów pokojowych. Myślę, że Rosjanie wykorzystują te rozmowy, by pokazać światu, że są otwarci do negocjacji, a tak naprawdę przegrupowują wojska - mówił. Jak Rosjanie zaczną przegrywać na wschodzie Ukrainy, to nie pójdą na Kijów. Ale jeśli będą mieli na wschodzie sukcesy, mogą chcieć z powrotem zdobyć Kijów - dodał.