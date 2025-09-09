Kiedy nastąpią zmiany w prokuraturze? Co wymaga najpilniejszych zmian? Dlaczego prokurator Ewa Wrzosek zdecydowała się przyjąć propozycję pracy od ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prokurator Ewę Wrzosek, która z końcem sierpnia objęła stanowisko radcy generalnego w biurze ministra sprawiedliwości. Zapraszamy!

Prokurator Ewa Wrzosek / Michal Zebrowski/East News / RMF24

Prokurator Ewa Wrzosek została 25 sierpnia delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości i objęła stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra Waldemara Żurka. Jej zadaniem ma być m.in. "bieżąca, merytoryczna współpraca w imieniu ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego z Prokuraturą Krajową oraz przedstawianie rekomendacji w sprawach związanych z działalnością Prokuratora Generalnego".

Prok. Ewa Wrzosek gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

