„Jesteśmy gotowi. Środki ochrony osobistej są zakupione. Pan minister nie powiedział w zasadzie nic nowego względem tego, co działo się do tej pory” – tak na pytanie czy warszawskie szkoły są gotowe na powrót uczniów z klas 1-3 odpowiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Renata Kaznowska.

Wideo youtube

Wiceprezydent Warszawy pytana o to, czy lekcje np. j. angielskiego, wychowania fizycznego itd. prowadzone przez nauczycieli innych niż wychowawca, będą się odbywać od 18 stycznia, stwierdziła: Idąc dalej tym tokiem rozumowania należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy pracują świetlice. Jeżeli mamy mieć tylko i wyłącznie jednego nauczyciela przypisanego do jednej klasy jest to niemożliwe. Przy takim założeniu wymienione przedmioty nie mogłyby się odbyć.

Audio POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY MARCINA ZABORSKIEGO Z RENATĄ KAZNOWSKĄ Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.





W dniu jutrzejszym zadam panu ministrowi pytanie, czy realizujemy podstawy programowe, czy udajemy, że realizujemy podstawy programowe. Nie można w jednym zdaniu mówić o tym, że uczniowie wracają do szkół - czyli jak rozumiem realizujemy podstawy programowe - i w tym samym zdaniu mówić, że najlepiej, żeby jeden nauczyciel został przypisany do jednej klasy. Tak się nie da. Zajęcia powinny odbywać się w pełnym zakresie. Myślę, że jesteśmy w stanie sobie poradzić tak, jak radziliśmy sobie wiosną, czy we wrześniu - zadeklarowała Kaznowska.

Jak przeprowadzana jest akcja szczepień w warszawskich szpitalach miejskich?

Do wczoraj, od okresu między świętami, otrzymaliśmy 2892 dawki (szczepionki przeciw Covid-19 - przyp. RMF FM). (...) Miejskich szpitali jest 10. Wypowiadam się wyłącznie w kwestii miejskich szpitali. Dostaliśmy ok. 3 tys. dawek i nie mieliśmy możliwości domówienia kolejnych dawek, ponieważ ministerstwo zdrowia nie przewiduje zamawiania w trakcie tygodnia" - mówiła na antenie RMF FM o akcji szczepień Renata Kaznowska.

Wiceprezydent Warszawy stwierdziła, że w stolicy były przypadki, że szpitale zamówiły więcej szczepionek, ale nie dostały zamawianej liczby preparatów. Jeśli dobrze pamiętam nie dostał ich szpital Czerniakowski i szpital na Solcu nie otrzymał pełnej, zamówionej liczby szczepionek (...). Oczywiście też może być tak, że szpitale zamówiły mniej szczepionek z bardzo prostej przyczyny. W okresie między świętami, kiedy mogliśmy zamawiać 75 dawek lub wielokrotność 75 dawek szczepionek, które przyjeżdżają rozmrożone, prawdopodobieństwo niewyszczepienia było niemałe. Proszę się nie dziwić dyrektorem szpitali, że nie chcieli brać odpowiedzialności za rozmrożenie i utratę szczepionek - mówiła.