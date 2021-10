Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej i była liderka Nowoczesnej. Zapytamy ją, czy czuje się „odstawiona” na boczny tor po tym, gdy do Platformy Obywatelskiej wrócił Donald Tusk. Poprosimy też o komentarz do wczorajszych wydarzeń na placu Zamkowym w Warszawie, gdzie kilkadziesiąt tysięcy osób przyszło, by pokazać swoje poparcie dla Unii Europejskiej. Porozmawiamy również o szalejącej inflacji – czy tę drożyznę da się jeszcze zatrzymać.

