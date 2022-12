Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Katarzyna Kotula, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy.

Katarzyna Kotula / Marcin Bielecki / PAP/EPA

Nie chcę być nazywana jego ofiarą. Nie boję się go. Czuję moralny obowiązek, by publicznie powiedzieć prawdę - powiedziała posłanka Lewicy Katarzyna Kotula o prezesie Polskiego Związku Tenisowego Mirosławie Skrzypczyńskim, który w przeszłości miał dopuszczać się molestowania seksualnego młodych zawodniczek klubu Energetyk Gryfino. Naszego gościa zapytamy o to, co się wydarzyło w tej sprawie od czasu ujawnienia sprawy przez media. Czy posłanka została wezwana na przesłuchanie przez Państwową Komisję ds. pedofilii?

Porozmawiamy też o ostatnich słowach Tadeusza Rydzyka dotyczących bp. Stanisława Napierały i o dłużnikach alimentacyjnych.

