„Spoiwem naszego rządu i naszego obozu politycznego jest wspólny program i mandat wyborczy. Realizacja tego programu jest tym, co powoduje, że tworzy aktualnie rząd Zjednoczonej Prawicy” – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy Sebastian Kaleta.

Dopytywany o to czy będzie dalej pracował w rządzie, który poprze unijny Fundusz Odbudowy, odpowiedział: Sztuka rządzenia jest sztuką, która wiąże się również z pewnego rodzaju kompromisami i planami. Nasze plany, które mamy jako rząd Zjednoczonej Prawicy dotyczą dalszego reformowania naszego kraju. Niemniej Solidarna Polska od lipca ubiegłego roku przestrzega i wskazuje na niebezpieczny kształt negocjacji budżetowych (...). Nasze stanowisko co do kształtu budżetu unijnego i wszystkich dokumentów, które wykonaniu budżetu towarzyszą będzie zaprezentowane w głosowaniu sejmowym, bo to jest miejsce, gdzie takie stanowisko się prezentuje.

(W Zjednoczonej Prawicy - przyp. RMF FM) Łączy nas wspólny program wyborczy (...). Natomiast w tym problemie dotyczącym relacji z Unią Europejską mamy odmienne zdanie, odmienne stanowisko - zaznaczył wiceminister sprawiedliwości.