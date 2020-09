Kaleta: Ludzi Solidarnej Polski w spółkach skarbu państwa jest najmniej

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM wskazał, że na okoliczność podjętych z PiS-em negocjacji powstał specjalny raport, który pokazuje wpływy - poprzez zatrudnienie odpowiednich ludzi - poszczególnych koalicjantów Zjednoczonej Prawicy na spółki skarbu państwa. "Okazuje się, że ten raport, który był przedstawiony podczas negocjacji, bardzo szczegółowo opracowany, wskazał, że Solidarna Polska z wszystkich partii koalicyjnych ma najmniejszy wpływ, najmniejszy udział w zarządzaniu spółkami skarbu państwa spośród wszystkich koalicjantów, również proporcjonalnie, poniżej 0,5 proc." - mówił Sebastian Kaleta. "Można powiedzieć, że jesteśmy podmiotem, który ma na to najmniejszy wpływ" - dodał wiceminister sprawiedliwości.

Jest to niecodzienna sytuacja, że nasi przyjaciele lubują się w ostatnim czasie w złośliwościach. Emocje są bardzo duże, ale mam nadzieję, że wkrótce opadną - komentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski publiczne "grillowanie" posłów z ugrupowania Ziobry przez członków Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał - Nasi wyborcy nie oczekują od nas kłótni, a zwłaszcza na forum.





Marcin Zaborski pytał swojego gościa, czy dla Solidarnej Polski warunkiem brzegowym trwania w koalicji jest kierowaniem Ministerstwem Sprawiedliwości? Kaleta przypomniał, że pod wodzą ministra Ziobry zostało przeprowadzonych wiele reform polskiego wymiaru sprawiedliwości i, jak sam je określa - "to są bardzo ciężkie sprawy". Dlatego nie ma najmniejszych powodów, by miało się zmieniać - dodał. Zaborski dopytywał, co jednak w sytuacji, kiedy PiS zaproponuje dalszą współpracę w koalicji rządzącej, ale już nie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Na pewno byłby stanowczy przeciw, ale póki co oficjalnie takie propozycje nie padały - komentował Kaleta.

Marcin Zaborski podczas Popołudniowej rozmowy w RMF FM przypomniał wczorajsze słowa Zbigniewa Girzyńskiego z PiS-u na temat ewentualnych zmian w Ministerstwie Sprawiedliwości . Wskazał, że w szeregach Prawa i Sprawiedliwości jest wielu posłów, którzy z łatwością przejęliby kierownictwo nad tym ministerstwem. Z ubolewaniem przyjmuję takie słowa. Ziobro jest bardzo dobrym ministrem sprawiedliwości, bardzo dobrze pracuje i nie ma powodu, żeby z jego powodu zrywać koalicje - komentował dziś Sebastian Kaleta.

"Skala nepotyzmu jest niewyobrażalna. Czas wyeliminować patologię przy zatrudnianiu w spółkach skarbu państwa" - Marcin Zaborski przypomniał stanowisko Solidarnej Polski, która domagała się twardych regulacji w zakresie zatrudniania w spółkach skarbu państwa, kiedy była w opozycji. Zatrudnienie w spółkach skarbu państwa zawsze budzi wielkie emocje. W mediach ciągle słyszymy o "ludziach Solidarnej Polski", którzy są obsadzani w takich spółkach, jednak skala jest zupełnie odmienna - przekonywał w odpowiedzi Sebastian Kaleta.

Okazuje się, że ten raport, który był przedstawiony podczas negocjacji, bardzo szczegółowo opracowany, wskazał, że Solidarna Polska z wszystkich partii koalicyjnych ma najmniejszy wpływ, najmniejszy udział w zarządzaniu spółkami skarbu państwa spośród wszystkich koalicjantów, również proporcjonalnie, poniżej 0,5 proc. - mówił Sebastian Kaleta. Można powiedzieć, że jesteśmy podmiotem, który ma na to najmniejszy wpływ - dodał wiceminister sprawiedliwości.

Jako "ciekawostkę dla Słuchaczy" również podaje, że wciąż największe wpływy ma PSL i PO.

Kaleta: To nieprawda, że Solidarna Polska zgodziła się na ustawę covidową

Nie jest tajemnicą, że oczkiem w głowie programu Solidarnej Polski, fundamentem naszych działań i też zespołu, który pan minister zbudował jest kwestia wymiaru sprawiedliwości. I tutaj pan minister widział i widzi swoje miejsce - mówił Sebastian Kaleta w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Wiceminister sprawiedliwości przyznał, też, że Solidarna Polska poszła PiS-owi na ustępstwa w zakresie liczby przysługujących jej resortów. My w toku negocjacji, które były prowadzone do połowy zeszłego tygodnia zgodziliśmy się na ustępstwa w zakresie rekonstrukcji rządu - zmniejszenia liczby ministerstw, a zatem również zmiany liczby ministrów reprezentujących innych koalicjantów, więc też wykazaliśmy się tutaj daleko idącą dobrą wolą wobec Prawa i Sprawiedliwości - mówił poseł Solidarnej Polski. Według Kalety Solidarna Polska zgodziła się "oddać" resort środowiska. W stanie negocjacji z ubiegłego tygodnia, w ramach tego była taka zgoda, żeby to nastąpiło - powiedział wiceminister sprawiedliwości.

Kaleta twierdzi też, wbrew temu, co mówią posłowie PiS-u, że Solidarna Polska nie zgodziła się na obecny kształt ustawy covidowej, która znosi z urzędników odpowiedzialność za decyzje podjęte w czasie pandemii. Nieprawdą jest, że Solidarna Polska zaakceptowała te propozycje finalne i prawdą jest, że minister Ziobro to przekazał i to było znane kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości - mówił Kaleta. Dodał też, że dziś także nie poparłby tej ustawy. Ta wersja, która była proponowana jako poprawka nie zyskała poparcia Solidarnej Polski nie poparłbym jej w Sejmie - powiedział.