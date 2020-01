​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Jarosław Pinkas. Główny Inspektor Sanitarny odpowie na pytania dotyczące rozprzestrzeniającego się na świecie koronawirusa wywołującego ostre zapalenie płuc. Przypadki zarażenia odnotowano już u naszych sąsiadów - m.in. w Niemczech. W Polsce klika osób przebywa w szpitalach pod obserwacją, a w drodze do naszego kraju są specjalne testy, które pozwalają potwierdzić infekcję. Czy grozi nam epidemia?

Marcin Zaborski, RMF FM: Jeśli koronawirus dotrze do Polski, pan będzie jedną z pierwszych osób, która będzie wiedziała o tym na pewno?

Jarosław Pinkas: Myślę, że tak.

Teraz nie ma koronawirusa w Polsce?

Na dzień dzisiejszy nie mamy koronawirusa w Polsce.

Ale nie ma szans na to, że będziemy zieloną wyspą i ten wirus do Polski nie dotrze?

Szanse są małe, że będziemy zieloną wyspą, aczkolwiek Polska jest szczęśliwym krajem. Mam nadzieję, że będziemy krajem wolnym od koronawirusa.

Minister Szumowski raczej nie ma takiej nadziei, bo mówi wprost: To się po prostu stać musi.

Ja jestem większym optymistą.

Sięga pan do gazet jako optymista, a tam takie tytuły: "Chiński wirus uderza w Polskę", "Tak zabija chińska zaraza", "Tak zaraza atakuje świat", "Polacy uwięzieni w mieście śmierci" - to tylko jeden z kolorowych tytułów codziennych.

Pozwoli pan, że nie będę komentował.

Widzę, że pan się uśmiecha.

Śmieję się, oczywiście że tak. Ten wirus jest w tej chwili w Chinach. Mamy całkiem daleko do Chin.

Nie tylko w Chinach, bo jest też w innych krajach.

Jest, ale wiemy, jak ten wirus się zachowuje, mamy kilka przypadków w Europie, jeden w Finlandii, przypadki we Francji i w Niemczech. Mamy wiedzę, jak pacjenci są leczeni, że zdrowieją, że nie ma wśród europejskich pacjentów zagrożenia co do ich stanu zdrowia i życia - oni po prostu przejdą ten wirus tak, jak pewnie jakąś infekcję zapalną górnych dróg oddechowych, być może z jakimś powikłaniem, być może nie. W Europie - tak jak i w Polsce, jest dobrze zorganizowana opieka zdrowotna. Na tego wirusa nie ma specyficznego lekarstwa, nie ma też szczepionki.

To akurat nie brzmi dobrze.

Leczymy objawowo, tak jak każde inne zapalenie płuc - np. zapalenie płuc spowodowane grypą. Znacznie większym problemem dla nas jest coroczna epidemia grypowa, która dotyka Polskę.

Wirus grypy jest groźniejszy niż koronawirus?

Ja się w tej chwili bardziej boję wirusa grypy niż koronawirusa. On jest obecny w Polsce. W zeszłym roku zmarło z powodu powikłań pogrypowych 160 osób, bo się nie szczepimy. Jakbyśmy się zaszczepili to by nasi pacjenci dalej żyli.



