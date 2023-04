Czy uda się zatrzymać napływ ukraińskiego zboża do Polski? Ile pieniędzy dostaną rolnicy, którzy stracili na imporcie ziarna ze wschodu? Dlaczego do dziś nie wiemy oficjalnie, które firmy kupowały ukraińskie zboże bez cła? O to Tomasz Terlikowski zapyta wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego, który będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

