O miliardach z KPO, bezpieczeństwie energetycznym i rządzie bez Jarosława Kaczyńskiego, Marek Tejchman porozmawia z byłym wiceministrem aktywów państwowych, posłem Solidarnej Polski - Januszem Kowalskim.

Janusz Kowalski gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM / Michał Dukaczewski / RMF FM

Polski Krajowy Plan Odbudowy został zatwierdzony przez kraje członkowskiego UE. Jednak pieniądze nie trafią do Polski od razu. Najpierw polskie władze muszą wynegocjować warunki realizacji tzw. kamieni milowych. Jednym z nich jest reforma sądownictwa. Posłowie Solidarnej Polski twierdzą, że partia rządząca nie konsultowała z nimi zapisów porozumienia z Komisją Europejską. Czy pieniądze z KPO to szansa dla polskiej gospodarki czy "kredyt udzielony za część suwerenności"? O to zapytamy naszego gościa już o 18:02

Pojawi się temat europejskich zapowiedzi powrotu do węgla, a także pytania o przyszłość rządu bez prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego.

