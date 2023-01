Czy ustawa wiatrakowa będzie kolejną, która podzieli PiS i Solidarną Polskę? Co dalej z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym - czy posłowie partii Zbigniewa Ziobry odrzucą senackie poprawki opozycji? Czy Zjednoczona Prawica pozostanie zjednoczona na wyborczych listach do parlamentu? O to Tomasz Terlikowski zapyta Janusza Kowalskiego, wiceministra rolnictwa i posła Solidarnej Polski, który będzie gościem dzisiejszej Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

