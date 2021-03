"Większość z tych lekarzy, którzy zadeklarowali udział w proteście to lekarze, którzy dzisiaj uczą się do państwowych egzaminów specjalizacyjnych - albo przebywają na urlopach bezpłatnych, albo są po zatrudnieniu i czekając na kolejne zatrudnienie, czekają na egzamin, również się ucząc" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, pytany o protest lekarzy rezydentów. "Ta zapowiadana akcja, która odbywa się na naszych oczach, pokazała pewną skalę rezerw kadrowych w ochronie zdrowia. Tak należy to rozumieć. Rezydenci zabrali głos i powiedzieli: jesteśmy w niedofinansowanym systemie, pracuje nam się źle, jesteśmy na skraju wypalenia, brakuje kadr, są dziury w grafikach, a oto 2,5 tys. czy nawet 3 tys. lekarzy uczy się do egzaminów specjalizacyjnych, czeka" - dodał. "Problemy w grafiku są i bez protestu lekarzy rezydentów. W niedzielę jechałem wieczorem na dyżur na oddziale covidowym, dlatego że kolega zachorował i zrobiła się dziura w grafiku. Koleżanka bierze właśnie 9. dyżur w miesiącu, bo znowu ktoś z grafiku wypadł" - relacjonował gość Marcina Zaborskiego.

