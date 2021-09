Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Jan Krzysztof Bielecki, były premier, prezes banku Pekao S.A. i szef rady Gospodarczej przy Donaldzie Tusku.

Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Jan Krzysztof Bielecki / Marcin Gadomski / PAP

Samorządy nie stracą na rozwiązaniach z Polskiego Ładu - zapewniali wczoraj w Sejmie politycy PiS-u. Naszego gościa zapytamy więc, jak rozwiązania z nowego programu społeczno-gospodarczego rządu wpłyną na portfel zwykłego Kowalskiego. Komitet Polityczny PiS przyjął wczoraj uchwałę wykluczającą możliwość polexitu. Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS mówił wczoraj w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że polexit to "to kolejna wrzutka polityczna opozycji". Naszego gościa spytamy, czy na pewno i po co PiS przyjmował taką uchwałę?

Wideo youtube



Zapraszamy o 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.PL, Interia.pl i do naszych mediów społecznościowych.