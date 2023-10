Z rzecznikiem Platformy Obywatelskiej Janem Grabcem porozmawiamy przede wszystkim o powyborczych układankach – wszystko wskazuje bowiem na to, że to opozycja utworzy niebawem nowy rząd. Donald Tusk nowym premierem - czy to już przesądzone? Czy Koalicja Obywatelska obejmie także stanowisko marszałka Sejmu, czy też otrzyma je np. przedstawiciel Trzeciej Drogi? Ile tek ministerialnych obejmie Lewica?