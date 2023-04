Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie dr Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole. Porozmawiamy z nim m.in. na temat inflacji i tego, jak przekłada się ona na koszt przygotowań wielkanocnych. Inflacja co prawda spada, ale kiedy i czy w ogóle ten spadek może być odczuwalny dla przeciętnego Kowalskiego? Jakie są szanse na obniżkę stóp procentowych w tym roku?

Wideo youtube

Zapytamy ponadto o sytuację na rynku mieszkaniowym, gdzie ceny biją kolejne rekordy. Jak to się dzieje, że przy ograniczonej zdolności kredytowej Polaków nieruchomości nie tanieją? Jak na rynek wpłynie szykowany przez rząd program "Bezpieczny kredyt 2%"?

Z naszym dzisiejszym gościem porozmawiamy ponadto o tym, kiedy pensje Polaków zaczną rosnąć.

Zapraszamy do RMF FM, do internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl oraz do naszych mediów społecznościowych tuż po godz. 18.00!