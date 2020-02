Gośćmi Krzysztofa Ziemca w RMF FM byli Magdalena Sobkowiak - rzeczniczka sztabu wyborczego Władysława Kosiniaka-Kamysza i Radosław Fogiel - wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Tematem przewodnim była kampania prezydencka.

Magdalena Sobkowiak i Radosław Fogiel / RMF FM / RMF FM

Mam nadzieję, że to będzie kampania bardzo merytoryczna - na to liczę. Że nie będzie wielu ataków tylko będziemy mogli porozmawiać o tym, co dla Polaków jest najważniejsze - powiedziała W RMF FM Magdalena Sobkowiak - szefowa sztabu wyborczego Władysława Kosiniaka-Kamysza. Władysław Kosiniak Kamysz prezentuje konkretne punkty programowe, ale też deklaruje, że będzie prezydentem dialogu, będzie chciał rozmawiać ze wszystkimi - dodała. Nikt w Polsce nie ma monopolu na mądrość. Nikt nie ma jedynie słusznych rozwiązań. Ważne jest, żeby ze sobą rozmawiać - podkreśliła w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem.

Dla prezydenta Andrzeja Dudy dużo ważniejsze niż rozmowy z innymi politykami w studiu telewizyjnym są rozmowy z Polakami - stwierdził w RMF FM Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezydent finalizuje w tym momencie wizyty we wszystkich powiatach w Polsce. Jest pierwszą głową państwa po 1989 roku, która odwiedziła wszystkie powiaty - zauważył.