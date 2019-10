„Myślę, że do takiego spotkania może dojść” – tak wiceminister kultury Jarosław Sellin opowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM na pytanie, czy wicepremier i minister kultury Piotr Gliński zaprosił na spotkanie noblistkę Olgę Tokarczuk. Dopytywany przyznał, że nie wie, czy takie zaproszenie zostało już wystosowane. „Ale myślę, że do takiego spotkania może dojść. Byłaby to, jak sądzę, interesująca rozmowa, również na temat promocji polskiej kultury, polskiej literatury w świecie - bo przecież mocno się przyczyniliśmy do rozpowszechnienia dzieł literackich Olgi Tokarczuk: choćby poprzez pomoc w finansowaniu tłumaczeń jej książek na różne języki światowe” – zaznaczył Sellin. Na pytanie Marcina Zaborskiego, w jaki sposób rząd uhonoruje przyznanie pisarce literackiego Nobla, wiceminister odparł zaś: „Myślę, że jak będzie jakaś okazja do spotkania, to na pewno kwiatami i gratulacjami”. Dopytywany natomiast, czy Tokarczuk mogłaby otrzymać jakieś odznaczenie państwowe, stwierdził: „Myślę, że to jest możliwe (…), że to jest do rozważenia”.

