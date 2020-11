"Liczę bardzo mocno na szpital polowy, który zostanie lada dzień uruchomiony. (…) 11 listopada pytałem o to pana wojewodę, powiedział, że jest to kwestia najbliższych dni" - tak o uruchomieniu we Wrocławiu szpitala polowego dla chorych na Covid-19 mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prezydent tego miasta Jacek Sutryk. "Robię wszystko, żeby wesprzeć ten proces, (…) nie ma już na co czekać, za chwilę może dojść do sytuacji, że ludzie rzeczywiście będą pozbawieni terapii tlenowej" - zaznaczył.

