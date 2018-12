Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Jacek Protasiewicz. Dotychczasowy poseł klubu PSL-Unii Europejskich Demokratów został dziś „wypożyczony” do Nowoczesnej. Transfer sprawił, że uszczuplona odejściami posłów do PO Nowoczesna uratuje klub parlamentarny. „Ten gest powoduje, że znowu będziemy klubem, co stwarza możliwość kontroli rządzących; to umożliwia nam realnie rzecz biorąc lepszą pracę na rzecz Polski” – tłumaczyła na konferencji prasowej Katarzyna Lubnauer. Jak będzie układać się współpraca między partiami opozycyjnymi?

