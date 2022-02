Od lat trwa spór pomiędzy Polską i Czechami, związany ze szkodliwą dla środowiska i klimatu działalnością kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów. Dziś po wielu miesiącach doszło w Pradze do porozumienia szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego i czeskiego premiera Petra Fiali. Ekolodzy przekonują jednak, że umowa nie zamyka tematu negatywnego wpływu kopalni na środowisko. Zauważają również, że w ugodzie nie uwzględniono kluczowego elementu, czyli daty ostatecznego zamknięcia kompleksu energetycznego Turów. Porozumienie nie zwalnia także z ponad 313 milionów złotych kar za niezastosowanie się do postanowienia TSUE nakazującego czasowe wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie. O to, czy ugoda jest sukcesem rządu i kto odpowiada za to, że prąd z Turowa staje się najdroższą energią w Polsce, Marek Tejchman spyta wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdobę.

