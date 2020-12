Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Jacek Jaśkowiak. Prezydent Poznania odpowie na pytania o list samorządowców do Komisji Europejskiej, w którym postulują o to, aby środki na odbudowę po pandemii, które mogą utracić w konsekwencji planowanych działań rządu, mogły być przekazane na inwestycje i projekty realizowane na poziomie regionalnym i lokalnym. Czy to otwarty bunt przeciw rządowi i ewentualnemu wetu budżetu UE przez Mateusza Morawieckiego?

REKLAMA