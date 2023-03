Niepełnosprawne osoby nie mogą czekać ani dnia dłużej na to, żeby mieć podwyższone środki pieniężne na życie. Dzisiaj renta socjalna to 1217 złotych na rękę. Jak te osoby z niepełnosprawnościami mają się leczyć, rehabilitować? - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Hartwich.

Wideo youtube

W poniedziałek Hartwich, wraz z grupą osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, wznowiła zawieszony przed pięcioma laty protest w Sejmie. Dzisiaj złożony został obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej, ale nie trafił on do porządku obrad obecnego posiedzenia Sejmu.

Dzisiaj został złożony projekt, złożyliśmy prawie 200 tysięcy podpisów. W dalszym ciągu apelujemy do rządu PiS-u, żeby jak najszybciej ten projekt został procedowany. Wiemy na pewno, że jeżeli pani marszałek Witek miałaby odrobinę empatii, można to zrobić jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu - mówiła Iwona Hartwich w rozmowie z Pawłem Balinowskim.

Ten projekt mógłby być symbolem. Wystarczyłoby 15 posłów, którzy podpisaliby się pod tym projektem. Wiedząc o katastrofalnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami, pani marszałek Witek naprawdę powinna się nad tym projektem pochylić - dodała.

Jak mówiła Hartwich, "niepełnosprawne osoby nie mogą czekać ani dnia dłużej na to, żeby mieć podwyższone środki pieniężne na życie. Dzisiaj renta socjalna to 1217 złotych na rękę. Jak te osoby z niepełnosprawnościami mają się leczyć, rehabilitować?" - pytała.

Posłanka mówiła o codziennych problemach osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Od 16 grudnia mój syn Jakub nie ma asystenta. Gdyby próbował się usamodzielniać - te osoby pragną usamodzielniania - nie ma szans. My nie możemy tego robić, bo państwo nie funkcjonuje, nie pomaga tym osobom - podkreślała.

Co dzieje się z pieniędzmi, które w budżecie są przeznaczone na pomoc osobom niepełnosprawnym? Po 40-dniowym proteście w 2018 roku "został utworzony przez premiera Mateusza Morawieckiego fundusz solidarnościowy. Na ten fundusz składają się najbogatsi Polacy. Od 2019 roku na fundusz solidarnościowy wpłynęły 33 miliardy złotych, z czego 12 miliardów jest rzeczywiście przekazane na pomoc osobom z niepełnosprawnością. Niestety nie na asystentów, nie na opiekę wytchnieniową, nie na sprzęt rehabilitacyjny, nie na turnusy rehabilitacyjne. Nie wiem, na co te środki są tak naprawdę łożone" - mówiła Hartwich.

Fundusz solidarnościowy zmieniłby nasze życie, życie osób z niepełnosprawnościami. I tak naprawdę PiS odebrał to życie. 20 miliardów PiS ukradł, zmieniając ustawę w 2019 roku. I nawet wyrzucił słowo "niepełnosprawni" i 20 miliardów zabrał do swojej kieszeni. Jest to hańba okropna - zaznaczyła posłanka. To jest tak jakby pan premier Morawiecki miał w domu leżącą chorą osobę i non stop wyciągał jej pieniądze z portfela albo z konta. Ta osoba nawet nie będzie wiedziała, że jest okradziona - dodała.

Jak długo może potrwać kolejny protest w Sejmie? Nie mamy jeszcze planów, jak długo będziemy w Sejmie protestować. Oprócz projektu ustawy, naszym celem jest również przybliżenie całej sytuacji naszych rodzin i osób z niepełnosprawnościami. Tak naprawdę jesteśmy bardzo zmęczeni już tą sytuacją, kiedy musimy protestować trzeci raz. Społeczeństwo i kolejne rządy muszą dojrzeć do tego, że musimy zaopiekować się na początek garstką ludzi. 291 tysięcy to są nasi rodacy niepełnosprawni, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji. Trzeba natychmiast im pomóc - powiedziała Hartwich.