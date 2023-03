Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Hartwich. W poniedziałek Hartwich, wraz z grupą osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, poinformowała, iż wznawia, zawieszony przed pięcioma laty protest w Sejmie.

Posłanka, wraz ze swymi współpracownikami, złożyła w Sejmie obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej i oczekuje, iż zostanie rozpatrzony jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. To główny powód odwieszenia protestu z 2018 roku, który trwał wówczas 40 dni. Pod projektem zebrano 200 tysięcy podpisów; jego autorzy domagają się zrównania wysokości renty socjalnej do kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie to 3490 zł brutto).

Dlaczego inicjatorzy protestu zdecydowali się akurat na taką formę przekonania rządzących do zajęcia się ich projektem? Czego jeszcze oczekują oprócz podniesienia renty socjalnej? Jak długo tym razem planują zostać w Sejmie? To pytania, które Paweł Balinowski zada swej dzisiejszej rozmówczyni.

