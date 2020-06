"Prezydent nie jest rządem, prezydent jest od tego, żeby spróbować zbudować większość w czegoś, co powinno być elementem większego obrazka w Polsce" - mówił kandydat na prezydenta Szymon Hołownia w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. "Jeżeli nie wyznaczymy sobie konkretnych celów i konkretnych punktów dojścia, to będziemy się kręcić wokół pojęć, wokół których kręcimy się od dawna. Wyznaczmy sobie cel" – przekonywał gość Marcina Zaborskiego. "Jestem zwolennikiem tezy, że nie należy teraz ruszać tej ustawy, ani w lewo ani w prawo. I jedno i drugie rozwiązanie zawetowałbym" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Szymon Hołownia pytany o to, jakie ma zdanie w sprawie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej.

Kandydat na prezydenta, Szymon Hołownia / Karolina Bereza / RMF FM

Nie sztuka jest składać ustawy, sztuka, żeby potem te ustawy przeszły przez Sejm. Chciałbym otworzyć dyskusję, która doprowadzi do uchwalenia takiej ustawy - komentował kandydat na prezydenta Szymon Hołownia w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Marcin Zaborski spytał swojego gościa o to, czy zamierza złożyć, jako prezydent, projekt ustawy, który zakładałby podwyżkę dla nauczycieli do 3 800 złotych na rękę.

Prezydent nie jest rządem, prezydent jest od tego, żeby spróbować zbudować większość w czegoś, co powinno być elementem większego obrazka w Polsce. A oczywistym elementem jest to, że nauczyciel powinny być tak wyposażany w finansowo, żeby opłacało mu się edukować. Jeżeli nie wyznaczymy sobie konkretnych celów i konkretnych punktów dojścia, to będziemy się kręcić wokół pojęć, wokół których kręcimy się od dawna. Wyznaczmy sobie cel - przekonywał Hołownia.

Hołownia o ustawie odcinającej finansowanie religii z budżetu państwa: Bez wątpliwości podpisałbym taką ustawę

Marcin Zaborski spytał swojego gościa o to, czy podpisałby ustawę, która zakłada odcięcie finansowania lekcji religii z budżetu państwa. Myślę, że bez wątpliwości podpisałbym ustawę - odpowiedział Szymon Hołownia. Konkordat mówi tylko mówi o tym, że państwo organizuje takie lekcje, nie jest napisane kto ma za to zapłacić - przekonywał kandydat na prezydenta, odpierając przytoczony przez Marcina Zaborskiego pomysł kandydata Lewicy Roberta Biedronia, który przekonuje, że potrzebne jest zerwanie konkordatu.

Hołownia o zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej: Jestem zwolennikiem tezy, że nie należy teraz ruszać tej ustawy, ani w lewo ani w prawo

Jestem zwolennikiem tezy, że nie należy teraz ruszać tej ustawy, ani w lewo ani w prawo. I jedno i drugie rozwiązanie zawetowałbym - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Szymon Hołownia pytany o to, jakie ma zdanie w sprawie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej.

Uważam, że w tym momencie powinniśmy zrobić wszystko by sensownie realizować pomoc dla kobiet, które stają teraz przed taki wyborem. Jestem przeciwnikiem aborcji - dodał bezpartyjny kandydat na prezydenta.

Nie może liczyć na jego poparcie obywatelski projekt, który wprowadza zakaz aborcji, gdy istnieje podejrzenie choroby czy niepełnosprawności dziecka. Szymon Hołownia zawetowałby też ustawę łagodzącą obowiązujące dzisiaj przepisy.

Marcin Zaborski dopytywał, czy tego nie powinniśmy rozstrzygnąć w referendum. Jak zauważyła niezależny kandydat - pomysł jest dobry, ale nie do zrealizowania jeszcze w obecnych realiach upartyjnienia życia społecznego. Jak przekonuje, po kilku tygodniach mogłoby się to zamienić w plebiscyt poparcia dla PO albo PiS.

Hołownia: Nie uznawałbym za wiążące orzeczeń TK wydanych przez "dublerów"

Jeżeli w tym składzie znajdowaliby się sędziowie nazywani dublerami, a więc nieprawnie powołani na to stanowisko, nie uznawałbym takich orzeczeń jako wiążących, bo zapadły z bardzo poważną wadą formalną - tak Szymon Hołownia odpowiedział na pytanie, czy jako prezydent respektowałby wyroki Trybunału Konstytucyjnego.

Marcin Zaborski zapytał też swojego gościa, dlaczego nie chce zostać premierem i mieć realnej władzy. Mnie nie interesuje władza jako taka. Nie chcę być premierem - odpowiedział Hołownia. Na pytanie, czy może zadeklarować, że nie zostanie szefem rządu, kandydat na prezydenta odparł: To tak jakbym panu powiedział, że nie będę chory albo nie będę miał żółtego samochodu. Na razie nie ma w mojej głowie cienia takiej myśli.

W internetowej części Popołudniowe rozmowy w RMF FM padło też pytanie o to, co Szymon Hołownia robi w sprawie uchodźców, w sytuacji, gdy zostaje prezydentem. Rozmawiam z kierownikiem urzędu ds. cudzoziemców, rozmawiam z ministrem spraw wewnętrznych, konsultuję to społecznie i pytam, co możemy zrobić, żeby pomóc kilkudziesięciu albo kilkuset osobom, które moglibyśmy przyjąć do nas na wizy humanitarne dla poratowania zdrowia, rozwiązania ich problemów - odpowiedział Hołownie. Na pytanie, dlaczego jego plany obejmują tak małą liczbę osób, odpowiedział: Należy to zrobić tak, żeby to było dla nas coś, co nas buduje a nie rozbija. Żebyśmy mogli pokazać stopniowo, że nie ma tu żadnego zagrożenia.

Marcin Zaborski zapytał też o to, czy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego znalazłoby się miejsce dla Andrzeja Dudy mimo, że Hołownia zarzuca obecnemu prezydentowi łamanie konstytucji. Tak, na pewno go do niej zaproszę - odparł kandydat na prezydenta. Prezydent Andrzej Duda nie będzie podejmował decyzji w RBN. Ktoś wybrał Andrzeja Dudę na prezydenta Rzeczpospolitej. W czasie pełnienia swojego urzędu wszedł w posiadanie różnych informacji, uczestniczył w bardzo różnych sytuacjach związanych z bezpieczeństwem narodowym. Ja nadal będę twierdził, że łamał konstytucję, nadal będę twierdził, że parakorumpował żołnierzy WOT. Myślę, że prezydent Duda, mam nadzieję, że wtedy już były, będzie miał wiele obserwacji, jak już ostanie też uwolniony z tego napięcia bycia tak naprawdę realizatorem polityki Jarosława Kaczyńskiego - dodał.