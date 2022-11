Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Grzegorz Mielcarski, były piłkarz reprezentacji Polski i srebrny medalista olimpijski z Barcelony. Tematem rozmowy będą ogłoszone dziś przez selekcjonera reprezentacji Polski powołania na mistrzostwa świata w piłce nożnej w Katarze.

Z naszym gościem porozmawiamy o powołaniach Czesława Michniewicza na mundial i o naszych szansach w Katarze. Zapytamy o to, czy jest zaskoczony powołanym dziś składem reprezentacji, a także o to, czy według niego jest to najmocniejszy skład, jaki mogliśmy sobie wymarzyć na ten mundial.

