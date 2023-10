Szymon Hołownia nowym marszałkiem Sejmu? "Gwarantuje nowe, świeże spojrzenie, które nie jest skalane patoparlamentaryzmem, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnie kilka lat. To była moja pierwsza kadencja, ale to co widziałem sprawia, że włosy stają dęba" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Gramatyka z Polski 2050.

Michał Gramatyka / Michał Dukaczewski / RMF FM

Jak ma wyglądać przyszła współpraca obecnej opozycji z Andrzejem Dudą - jeśli obecnej opozycji uda się sformować rząd. Jaki pomysł na kohabitację z prezydentem ma dziś Polska 2050?

(Duda) nie może w nieskończoność wetować ustaw, które będą przyjmowane przez Sejm. Ślubował na konstytucję, a tam nie ma mowy o prezydencie jako głównym hamulcowym władzy legislacyjnej, tylko mowa o prezydencie, który ma prawo weta i od czasu do czasu z niego korzysta. Ale nawet gdyby prezydent zdecydował się (w no nie wierzę) zawetować każdą ustawę przyjętą przez Sejm i zaakceptowaną przez Senat, to i tak w ramach obowiązującego systemu prawa dużo można zrobić i dobrze można rządzić - mówił poseł.

Nie milkną spekulacje na temat tego, kto będzie nowym marszałkiem Sejmu. Naturalnym kandydatem wydaje się Szymon Hołownia - zwycięzca tych wyborów - odpowiedział Gramatyka.

A co z pogłoskami o "rotacyjnym marszałku". Według informacji medialnych, opozycja ma rozważać sytuację, w której osoba piastująca urząd marszałka będzie się zmieniać co rok.

Nie sądzę żeby to było dobre dla funkcjonowania Sejmu. Jestem przekonany do kandydatury Szymona Hołowni. Jestem pewien, że wykreowałby zupełnie inną jakość, niż to co zaproponowała marszałek Witek - stwierdził polityk.

Poseł odrzuca tezę, że Hołowni może brakować doświadczenia na scenie politycznej. Wręcz przeciwnie - uważa, że brak skażenia polską polityką, to duży plus lidera Polski 2050.

To gwarantuje nowe, świeże spojrzenie, które nie jest skalane takim patoparlemenatryzmem, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnie kilka lat. To była moja pierwsza kadencja, ale to co widziałem sprawia, że włosy stają dęba - podsumował Gramatyka.