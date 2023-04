Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie gen. Jarosław Stróżyk, były zastępca szefa zarządu wywiadu w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli i były attaché obrony ambasady RP w USA. Porozmawiamy o jutrzejszej wizycie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Ukraiński przywódca ma w planach m.in. rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą oraz wystąpienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Jakie znaczenie ma wizyta? Co ukraiński prezydent będzie miał do przekazania Polakom i mieszkającym tu Ukraińcom?

Wideo youtube

Paweł Balinowski zapyta też gen. Stróżyka o rozszerzenie NATO. We wtorek 31. członkiem Paktu oficjalnie została Finlandia. Kiedy dołączy do niej Szwecja, której akcesji do NATO wciąż sprzeciwiają się Turcja i Węgry? Czy Ukraina ma szansę na dołączenie do Sojuszu?

Zapraszamy do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl oraz do naszych mediów społecznościowych tuż po godz. 18.00!