Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie gen. Jarosław Stróżyk, były zastępca dyrektora zarządu wywiadu NATO i były attache w USA. Rzecznik Pentagonu zapowiedział wysłanie 3 tysięcy żołnierzy USA do Polski, Niemiec i Rumunii. Naszego gościa zapytamy, co to dokładnie oznacza? Czy sytuacja na Ukrainie może się wymknąć spod kontroli? Czy w Europie możliwa jest wojna?

REKLAMA