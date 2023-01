Czy ponad sto obiecanych Ukrainie zachodnich czołgów może w istotny sposób zmienić sytuację na froncie? Przybliży Kijów do zwycięstwa, czy jedynie pozwoli powstrzymać spodziewaną nową ofensywę wojsk rosyjskich na wschodzie kraju? O tym m.in. Piotr Salak porozmawia dziś z gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM, gen. rezerwy Januszem Bronowiczem.

Z byłym Inspektorem Wojsk Lądowych porozmawiamy także o tym, jak dużym wyzwaniem dla Ukrainy może okazać się obsługa kilku różnych typów nowego uzbrojenia: amerykańskich abramsów, niemieckich leopardów, brytyjskich challengerów i francuskich czołgów Leclerc?

Gen. Bronowicza zapytamy także, jakie są szanse na to, by do Ukrainy trafił kolejny oczekiwany sprzęt, w tym samoloty F16, czy pociski rakietowe dalekiego zasięgu.

