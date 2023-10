"W każdym środowisku zdarzają się pedofile (...). Trzeba to mocno wypalać żelazem" - mówił Krzysztof Gawkowski (Lewica) w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Pytany o stosunek jego ugrupowania do Kościoła katolickiego dowodził, że księża powinni mieć kasy fiskalne i wystawiać rachunki za pogrzeb czy ślub. "My kościołów nie będziemy zamykać" - zapewnił i dodał: "Niech ksiądz utrzymuje się z parafii czy z episkopatu".

W każdym środowisku zdarzają się pedofile i to jest straszne, że czasami tak wiele lat jest to temat tabu, zawieszony i że się go nie rozlicza - stwierdził Krzysztof Gawkowski po odwołaniu się Tomasza Terlikowskiego do ujawnionej właśnie afery z youtuberami.

Trzeba to mocno wypalać żelazem, trzeba podejmować kroki, które w każdej grupie społecznej będą to wypalały. (...) Powinno być długie więzienie za to, że ktoś był pedofilem. (...) Więzienie dla niego powinno być bezwzględne - dodał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Tomasz Terlikowski nawiązał do jednego z punktów programu wyborczego Lewicy zakładającego powołanie komisji do rozliczenia "systemowej odpowiedzialności Kościoła katolickiego" w sprawach pedofilii.

To różnicuje ofiary, bo ofiary są także w szkołach, w związkach harcerskich - zwrócił uwagę prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski.

Jestem i zawsze będę gorącym zwolennikiem, żeby każdą grupę rozliczać za przestępstwa pedofilskie. Nie ma dla mnie w te sprawie żadnej świętości - zapewnił szef klubu Lewicy. Tłumacząc umieszczenie takiego punktu w obecnym programie Lewicy Gawkowski dowodził, że chodzi o zwrócenie uwagi, aby "w Kościele było to też mocno wypalane". Przez lata nie było, ma być mocno i w każdej innej grupie (również - przyp. red.) - uzupełnił Gawkowski.

Chciałbym, żeby ksiądz, jeżeli jest pedofilem, był przenoszony nie z parafii na parafię, ale z parafii do więzienia, i nauczyciel (jeżeli jest pedofilem - przyp. red.) nie ze szkoły do szkoły, ale ze szkoły do więzienia - dowodził szef klubu Lewicy.

Zdaniem Gawkowskiego, odpowiedzialność za wypłacanie odszkodowań ofiarom pedofilii powinno wziąć na siebie państwo. Dlaczego państwo ma za to nie płacić, jeżeli przez lata tym się nikt nie zajmował? - mówił gość rozmowy.

Związki harcerskie, kluby sportowe też powinny płacić? - dopytywał Tomasz Terlikowski w kontekście odszkodowań zasądzanych wobec Kościoła dla ofiar księży pedofilii.

Jestem zwolennikiem tego, żebyśmy odszkodowania na rzecz osób, które zostały skrzywdzone, wypłacali i państwo się tym powinno zajmować - powtórzył Gawkowski. Zapewnił, że Lewica nie chce likwidacji państwowej komisji ds. pedofilii i liczy na wybór jej nowego przewodniczącego.

Gawkowski: Dlaczego ksiądz ma nie mieć kasy fiskalnej?

W dalszej części rozmowy Krzysztof Gawkowski mówił także o stosunku Lewicy do Kościoła.

Dlaczego ksiądz ma nie mieć kasy fiskalnej i nie wystawiać rachunku za pogrzeb czy za ślub? - dowodził gość Tomasza Terlikowskiego. Dlaczego kucharz, piekarz, stolarz, taksówkarz ma mieć kasę fiskalną a ksiądz nie? - kontynuował Gawkowski.

My kościołów nie będziemy zamykać - zapewnił szef klubu Lewicy. Wskazywał natomiast, że lekcje religii powinny odbywać się w salkach katechetycznych, a w szpitalach nie powinni być zatrudniani kapelani.

Nie podoba mi się, że cały czas kapelan jest w szpitalu - stwierdził, nadmieniając, że nie ma nic przeciwko temu, żeby osoba, która chce wezwać księdza do szpitala, mogła mieć taką możliwość.

