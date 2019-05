"Nasze programy w wielu miejscach są zbieżne, bo podobnie myślimy o Europie, ale jest jeden punkt, który jest naszym fundamentalnym myśleniem o przyszłości, to jest europejska płaca minimalna. Wprowadzenie takiego postulatu, który jest fundamentem dla "Razem", to jest bardzo ważny element" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Gawkowki z partii Wiosna. "Ten postulat, który również znalazł się w nieco innej formie w programie Wiosny, czyli europejska płaca minimalna, to jest coś, nad czym warto pracować, przy czym my podchodzimy do tego nieco inaczej, bo wiemy, że taka płaca na równym poziomie w tym momencie w Europie nie jest możliwa" - odpowiedział Maciej Konieczny z Lewicy Razem.

Mamy zabetonowaną scenę polityczną, mamy te same twarze od trzech dekad. Potrzebujemy świeżej krwi i potrzebujemy ludzi, którzy znają życie, a nie politykę. Idziemy do europarlamentu reprezentować mieszkańców Śląska, reprezentować pracowników, którzy borykają się z kiepskimi pensjami, niestabilnymi miejscami pracy i mam wrażenie, że wiemy o tych rzeczach o wiele więcej, niż 90 proc. polskich polityków - komentował Konieczny. Drugiego z gości Marcin Zaborski pytał, czy może on być uważany za równorzędnego kandydata dla Włodzimierza Cimoszewicza. Nie tylko doświadczenie, które niesie ze sobą Włodzimierz Cimoszewicz, ale również energią, możliwością reprezentowania wyborców, aktywnością społeczną, a przede wszystkim tym, co jest najważniejsze dla polityka - wartościami, które będę reprezentował, mam szansę być równoczesnym kandydatem dla Cimoszewicza - stwierdził.

Marcin Zaborski, RMF FM: Moi goście, to kandydaci na eurodeputowanych. Krzysztof Gawkowski, sekretarz partii Wiosna i Maciej Konieczny z zarządu partii Razem. Dziś idą panowie osobno, ale jeśli znajdą się panowie w europarlamencie pewnie będziecie ze sobą chętnie współpracowali, więc na początek sprawdźmy, czy to jest w ogóle możliwe. Krzysztof Gawkowski na początek, który pomysł z programu Lewicy Razem podoba się panu najbardziej i podpisałby się pan pod nim obiema rękami?

Krzysztof Gawkowski: Nasze programy w wielu miejscach są zbieżne, bo podobnie myślimy o Europie. Jest jeden, który jest też naszym fundamentalnym myśleniem o przyszłości Europy - europejska płaca minimalna. Wprowadzenie takiego postulatu, który jest też fundamentem dla Razem to jest bardzo ważny element. Te 4 tys. złotych, czyli tysiąc euro w przyszłości dałby Polkom i Polakom duże bezpieczeństwo i pracy i płacy i możliwości normalnego życia. Dlatego ten postulat jest taki bardzo mi bliski.

Maciej Konieczny, co w programie Wiosny pana zainteresowało najbardziej i chętnie by go pan zrealizował.

Maciej Konieczny: Ten nasz postulat, który również znalazł się w nieco innej formie w programie Wiosny, czyli europejska płaca minimalna, to jest coś nad czym warto pracować. Przy czym, my podchodzimy do tego nieco inaczej, bo wiemy, że taka płaca na równym poziomie w tym momencie w Europie nie jest możliwa. Dlatego chcemy zacząć od reguły, która mówi, że ta płaca nie może być mniejsza, niż 66 proc. średniej krajowej i od tego momentu zacząć wyrównywać w liczbach rzeczywistych te płace i rozmawiamy o tym także z naszymi partnerami z zachodniej lewicy i to jest na pewno temat, w którym będziemy w stanie współpracować.

