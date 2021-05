Gościem Popołudniowej Rozmowy w RMF FM będzie wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Naszą rozmówczynię zapytamy o Fundusz Odbudowy i to jaki stosunek ma do niego Lewica. Powrócimy także do dwóch ważnych tematów: wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich i nowej inicjatywy politycznej, skupionej wokół byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego.

