"Bardzo późno wprowadzono restytucje i nie zamknięto szkół, mimo że było wiadomo, że rośnie ilość infekcji. Niestety rząd nie słuchał naukowców, którzy przestrzegali" – mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Emilia Skirmntt z Uniwersytetu Oksfordzkiego, tłumacząc dlaczego Wielka Brytania tak źle radzi sobie z kolejną falą zachorowań na koronawirusa. Jak dodała, lockdown na Wyspach był konieczny, ponieważ „szpitale są już tak obciążone, że może dojść do upadku systemu ochrony zdrowia”. Wirusolog pytana o nową mutację koronawirusa, odkrytą w Wielkiej Brytanii przekonywała, że zmiany genetyczne, które zaobserwowano w wirusie nie powinny zagrozić skuteczności nowopowstałych szczepionek.

Marcin Zaborski zapytał swojego gościa, wirusologa o nową mutacje koronawirusa, z którą zmaga się Wielka Brytania. Po pierwsze o tym wariancie nie możemy mówić o szczepie, bo nie ma tam na tyle zmian genetycznych, nie są na tyle duże - możemy mówić o wariancie. Jak zapewniła, zmiany genetyczne, które zaobserwowano w wirusie nie powinny zagrozić skuteczności nowopowstałych szczepionek.

Marcin Zaborski przypomniał, że premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, kiedy mówił o nowym wariancie koronawirusa wspomniał, że jest nawet 70 proc. bardziej zakaźny. Emilia Skirmntt zaprzeczyła tym doniesieniom, przekonuje, że to stwierdzenie było przedwczesne. Teraz wiemy, że prawdopodobnie może być do 50 proc. bardziej zakaźny, badania trwają. Wyniki laboratoryjne dopiero będą - dodała. Faktycznie zaobserwowaliśmy duży wzrost zakażeń, ale to mogła być kwestia wprowadzenia późnego lockdownu - przekonywała wirusolog.

Wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego przekonywała, że według obserwacji, nowa odmiana koronawirusa nie ma szczególnego wpływu na przebieg choroby, czy na to, żeby była bardziej śmiertelna.

Brytyjska agencja leków zezwoliła na szczepienie pacjentów - w nadzwyczajnych przypadkach - dwiema różnymi szczepionkami. Zaborski pytał o to, czy taki proceder jest bezpieczny i czy nie straci na tym skuteczność preparatu. To ma sens, jest to tylko wyjście w specjalnych przypadkach i miejmy nadzieję, że nie będzie ich dużo. Głównie chodzi o takie przypadki, kiedy nie wiadomo jaką szczepionkę pacjentowi podano za pierwszym razem. Są badania, które wykazują, że nawet podanie innej szczepionki na tę sama chorobę sprawia, że ta szczepionka nadal jest skuteczna - tłumaczyła wirusolog Emilia Skirmuntt.