"Chciałabym wierzyć, że Duda wybije się na samodzielność i niezależność. Pokaże, że widzi i słyszy decyzję, wolę suwerena i zobaczy, że większość parlamentarna leży po stronie opozycji. Spodziewam się jednak, że wskaże Mateusza Morawieckiego i będziemy obserwować mozolny trud zakończony porażką zebrania większości" - mówiła posłanka Nowej Lewicy w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Dziś w wieczornym orędziu prezydent ogłosi swoją decyzję dotyczącą powierzenia misji utworzenia nowego rządu.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk / Kalbar / PAP

Kancelaria Prezydenta ogłosiła dziś, że Andrzej Duda podjął już decyzję o tym, kto zostanie nowym premierem i przekaże swoją wolę w wieczornym orędziu do narodu. Czy nowy rząd ponownie formować będzie Mateusz Morawiecki?

Spodziewam się takiego kroku, choć chciałabym wierzyć, że Duda wybije się na samodzielność i niezależność. Pokaże, że widzi i słyszy decyzję i wolę suwerena i zobaczy, że większość parlamentarna leży po stronie opozycji. Taką mam nadzieję. Spodziewam się jednak, że wskaże Mateusza Morawieckiego i będziemy obserwować taki mozolny trud zakończony porażką zebrania większości, albo, że w ogóle nie wskaże żadnego kandydata i powie, że przy okazji pierwszego posiedzenia Sejmu, kiedy ujawni się większość sejmowa wybierająca marszałka - dopiero wtedy podejmie decyzję - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Jak zareaguje opozycja, jeżeli Andrzej Duda zignoruje aktualną większość parlamentarną?

Oczywiście, że ze spokojem przyjmiemy każdą decyzję. Można jednocześnie przyjmować decyzję prezydenta ze spokojem i z krytyczną oceną. Wmawianie Polakom, że większość leży tam, gdzie nie leży, zasługuje na krytyczną ocenę, ale czy Andrzej Duda działa w ramach swojej prerogatywy? Oczywiście, że działa - przyznaje polityk.

Duda przed Trybunał Stanu?

Czy Lewica będzie wspierać pomysł KO o postawieniu czołowych polityków PiS przed Trybunałem Stanu? Czy ta zasada będzie również dotyczyła prezydenta?

Na pewno będziemy bardzo skrupulatnie podchodzić do kwestii rozliczeń rządów PiS, łamania praworządności i nieprzestrzegania konstytucji. Prezydent powinien stać na straży konstytucji, więc jeśli w wyniku tych analiz dojdziemy do wniosku, czy niezależne organy dojdą do wniosku, że doszło do złamania prawa i niewypełnienia obowiązków, to wtedy odpowiednie kroki muszą być podjęte - tłumaczy posłanka i dodaje, że każdy rząd musi znaleźć sposób na współpracę z głową państwa, rozliczenie polityki poprzedników będzie jednak konieczne: "Nie można stosować polityki 'grubej kreski'" - dodaje.