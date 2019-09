„W tej chwili premierem jest Mateusz Morawiecki. Sam skromnie mówi, że oczywiście najlepszym premierem byłby nasz prezes Jarosław Kaczyński. (...) W tej chwili spodziewamy się, że premierem będzie pan Mateusz Morawiecki. Konkurencja mówi o tym, kto byłby ewentualnym kandydatem na premiera, my mówimy o tym, co będzie zrobione i wiemy, że to będzie zrobione. W tej chwili premierem jest Mateusz Morawiecki, ma bardzo dobre opinie, myślę, że on będzie” – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jan Dziedziczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł PiS pytany przez Marcina Zaborskiego o to, czy polskie służby do inwigilowania obywateli używają systemu Pegasus, odpowiedział: Służby w każdym kraju, zwłaszcza w kraju NATO-wskim, powinny działać sprawnie i powinny mieć narzędzia do tego, żeby nam zapewnić bezpieczeństwo.(...) Nie bądźmy dziećmi, chyba każdy wie, że w każdym silnym kraju służby bez problemu wejdą na nasz telefon, bez problemu sprawdzą, co na nim jest. Jestem przekonany, że wiele służb z wielu krajów to robi - stwierdził polityk.

Marcin Zaborski pytał też swojego gościa o to, czy PiS po wyborach złoży wniosek do Niemiec o reparacje wojenne. Jestem przekonany o tym, że będzie taki wniosek - odparł polityk. Jest przygotowywany raport, pan poseł Arkadiusz Mularczyk tym się zajmuje - powiedział były rzecznik rządu.

Marcin Zaborski, RMF FM: Kto jest kandydatem PiS na premiera?



Jan Dziedziczak: W tej chwili premierem jest Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki sam skromnie mówi, że oczywiście najlepszym premierem byłby nasz prezes Jarosław Kaczyński.



Wiem co mówi, wiem, że jest premierem, ale pytam, kto jest kandydatem na premiera po wyborach?



W tej chwili tak naprawdę spodziewamy się, że będzie to pan Mateusz Morawiecki.



Spodziewamy się? To nie jest jasne, oczywista oczywistość?



My raczej mamy taką propozycje dla Polaków: mamy dla Was czytelny program, wiecie, co robiliśmy w ciągu 4 lat, wiecie, że dotrzymaliśmy słowa i to będzie realizowane. Konkurencja mówi, zresztą w ostatniej chwili zmieniając, o tym, kto ewentualnie byłby ewentualnie kandydatem na premiera, my mówimy o tym, co będzie zrobione i wiemy, że to będzie zrobione. Ale czy jako wyborca mógłbym wiedzieć, czy premierem po wyborach, jeśli wygrywa PiS, będzie Mateusz Morawiecki albo Jarosław Kaczyński - który z panów?



W tej chwili premierem jest Mateusz Morawicki, ma bardzo dobre opinie. Myślę, że on będzie premierem.



Jakie atuty ma Małgorzata Kidawa-Błońska, którą pan przywołał - kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera?



Wie pan, ja z nią pracowałem przez 8 lat, jestem posłem 12 lat - wybieranym zawsze z Kalisza i Leszna. Pracowałem 8 lat z panią Kidawą-Błońską w komisji kultury, jest to osoba sympatyczna, kulturalna, naprawdę tutaj złego słowa, jeśli chodzi o cechy charakteru nie powiem.



A są takie cechy, które sprawiają, że byłaby dobrym premierem?



Prawdę mówiąc, to mnie dziwi, że ta zmiana nastąpiła dopiero teraz, Grzegorz Schetyna absolutnie...



Czyli ona jest świetnym kandydatem na premiera i od początku tak powinno być?



Wręcz... To znaczy, Grzegorz Schetyna jest fatalnym liderem, badania, które - cała Warszawa o tym mówi - jedna z izraelskich firm przygotowała dla PO wykluczały go i jakąkolwiek możliwość podjęcia walki...



Ale jakie ma znaczenie, że to była izraelska firma, panie pośle?



Nie no, jedna z firm...



Powiedział pan: izraelskich firm.



No tak, bo to była izraelska, to wszyscy mówią, ale jakbym powiedział amerykańska...



Ale jakie ma to znaczenie?



Żadne.



To po co pan to mówi?



No bo nie widzę tutaj problemu, nie rozumiem panie redaktorze tego pytania.



Rozumie pan. Panie pośle, posłanka V, VI, VII kadencji marszałek Sejmu, rzecznik rządu - któraś z tych funkcji sprawia, że to jest dobra kandydatka?



