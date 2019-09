"Powrócił temat odejścia Polski od węgla, który powinien być tematem w kampanii wyborczej" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM działacz Greenpeace Paweł Szypulski pytany o to, co zmieniły ostatnie akcje organizacji, takie jak protest w terminalu węglowym w Gdańsku. Gość Pawła Balinowskiego stwierdza: "Zdecydowana większość Polaków, tak pokazują badania opinii publicznej, chciałaby, żeby kryzys klimatyczny był tematem kampanii wyborczej. To drugi co do ważności temat po opiece zdrowotnej". Dodaje: "Dzięki tym protestom szereg ministrów, premier, musieli wypowiadać się o naszej sytuacji energetycznej, uzależnieniu od węgla". Szypulski uważa, że w ciągu 4 lat ostatnich latach rządów "udało się zupełnie świadomie zahamować rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, energetyki wiatrowej, słonecznej".

Paweł Balinowski, RMF FM: Co zmieniły w naszej rzeczywistości tu i teraz ostatnie akcje Greenpeace'u nad Bałtykiem - blokowanie dźwigów i blokowanie terminalu węglowego?

Paweł Szypulski: Zmieniły bardzo dużo. Powrócił temat odejścia Polski od węgla, który powinien być bardzo ważnym tematem w kampanii wyborczej. Nie dlatego, że ja tak uważam, tylko dlatego, że uważa tak zdecydowana większość z nas - tak pokazują badania opinii publicznej, że zdecydowana większość Polaków chciałaby, żeby kryzys klimatyczny był tematem kampanii wyborczej. To drugi co do ważności temat według nas wszystkich po opiece zdrowotnej. To pokazuje, jak to jest bardzo dla nas wszystkich istotne, a jak mało chcą politycy temu tematowi poświęcać uwagi. Dzięki temu wydarzeniu, dzięki tym protestom, szereg ministrów, premier - dwukrotnie przynajmniej - musieli się wypowiadać na temat naszej sytuacji energetycznej, naszego uzależnienia od węgla i co chcieliby z tym tematem zrobić. Oczywiście, te wypowiedzi nie są wystarczające, ale każdy taki nacisk, który wychodzi ze strony obywateli, wychodzi ze strony Polek i Polaków, jest bardzo ważny. On pomaga uzmysławiać politykom, czego my byśmy tak naprawdę chcieli w naszym kraju.

Pan premier Morawiecki twierdzi, że Polska idzie w kierunku dobrej gospodarki zielonej. "To jest proces, który wszystko zmieni, ale nie z dnia na dzień. To jest wielki wysiłek, który podejmuje Polska". Czy uważacie, że ten wysiłek, który Polska podejmuje, jest wystarczający?

Możemy zrobić krótką recenzję tego, jak wygląda ten wysiłek. Za 4 ostatnich lat rządów udało się całkowicie zahamować - zupełnie świadomie - rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, rozwój energetyki wiatrowej, rozwój energetyki słonecznej. Udało się uruchomić plany budowy nowej elektrowni węglowej w Ostrołęce. Nie mam takiego uczucia, że ten wysiłek idzie w dobrą stronę. Są plany budowy kolejnych kopalni odkrywkowych, więc niestety, boję się, że świadectwo, jakie rzeczywistość wystawia słowom pana premiera, nie jest dobre.

Z drugiej strony, odnawialne źródła energii w Polsce to 11 procent wszystkich źródeł energii - w Niemczech 13 proc., czyli niewiele więcej.

W Niemczech odnawialne źródła energii w zeszłym roku wytworzyły - jeśli dobrze pamiętam - ok. 40 proc. energii całkowitej. To jest więcej w zeszłym roku - po raz pierwszy - niż węgiel w tym kraju. Niemcy akurat są krajem ciekawym do porównywania z Polską z tego względu, że są jednym z najbardziej uzależnionych od węgla krajów - tak jak nasz kraj - i jednym z krajów, który bardzo opornie się z tej energetyki węglowej wycofuje. Mimo tego zielonego wizerunku, jaki Niemcy chciały sobie tworzyć. Natomiast nawet w tak węglowym kraju jak Niemcy powstała specjalna komisja węglowa, która obradowała przez prawie rok i ustaliła datę odejścia od węgla. Co więcej, mamy ciekawsze przykłady - mamy Słowację - kraj ciekawszy dlatego, że ekonomicznie bardziej podobny do nas. To nie jest żaden bogaty, zachodni kraj. Postanowił odejść od węgla w 2023 roku. Przed chwilą w Czechach ruszyła specjalna komisja do spraw odejścia od Węgla, na Węgrzech o tym się rozmawia - tylko w Polsce nasi politycy opowiadają, że mamy 200 lat węgla przed sobą, że już idziemy w kierunku zielonej gospodarki, czego niestety nie robimy. Tymczasem bardzo jednoznacznie wiadomo, bardzo dokładanie wiemy ze względu na dane naukowe, że musimy od węgla i od innych paliw kopalnych odchodzić bardzo szybko. Wzywają do tego największe autorytety na świecie - sekretarz generalny ONZ, który wzywa do tego, żeby po 2020 roku nie powstała ani jedna nowa elektrownia węglowa.

To w tym kontekście wróćmy jeszcze do tych waszych akcji nad Bałtykiem. Wasi krytycy mówią, że to nie ma nic wspólnego z ekologią, że to jest happening. Czytałem takie komentarze, że Greenpeace powinien przygotować projekty, z których by jasno wynikało, że ekologia się opłaca i że odejście od węgla jest realne. Czy przygotowujecie takie projekty ustaw? Jest kampania wyborcza, można byłoby porozmawiać z różnymi partiami, dla których - tak jak pan mówił - to jest bardzo ważna sprawa, odejście od węgla. Czy były takie z waszej strony - a może ze strony partii startujących w tej kampanii - takie inicjatywy przygotowania projektów ustaw?

Greenpeace działa od lat w Polsce. My przez wiele, wiele lat braliśmy udział w konsultacjach - nadal bierzemy - w konsultacjach ustaw, które kształtują polską politykę energetyczną i polską politykę środowiskową. Greenpeace przez te lata wydał konkretne raporty pokazujące, jak moglibyśmy odchodzić od węgla, jak moglibyśmy rozwijać odnawialne źródła energii w naszym kraju. Nauczyliśmy się niestety przez te wszystkie lata, że polscy politycy analiz, wyliczeń i raportów nie czytają.



