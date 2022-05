Nie milkną słowa krytyki skierowane pod adresem papieża Franciszka, po wywiadzie udzielonym włoskiemu dziennikowi "Corriere della Sera". Piotr Salak, gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM, porozmawia z publicystą, filozofem i teologiem dr Sebastianem Dudą o tym, dlaczego głowa kościoła katolickiego nie potrafi jednoznacznie określić, iż to Rosja jest agresorem w wojnie w Ukrainie.

Sebastian Duda / Tomasz Gzell / PAP

Od początku inwazji wojsk rosyjskich na tereny suwerennej Ukrainy, papież Franciszek powściągliwie wypowiadał się o przyczynach wojny oraz o tym, która ze stron konfliktu jest sprawcą brutalnych walk na wschodzie. Europejskie media zauważały nawet, że przez pierwsze tygodni ataków Ojciec Święty nie wypowiadał nazwy kraju, którym rządzi Władimir Putin.

Wideo youtube

W wywiadzie opublikowanym we wtorek 3 maja papież przyznał, że rozmawiał z premierem Węgier Viktorem Orbanem, który poinformował go, kiedy skończy się wojna. "Kiedy go spotkałem, powiedział mi, że Rosjanie mają plan, że 9 maja wszystko się skończy. Mam nadzieję, że tak będzie; zrozumiałoby się w ten sposób eskalację w tych dniach" - powiedział włoskiemu dziennikowi papież Franciszek. Jeszcze większym echem odbiły się słowa o przyczynach wojny. Jak powiedział Franciszek, powodem mogło być "szczekanie NATO pod drzwiami Rosji". Po tych wypowiedziach opinia publiczna zaczęła nawet zarzucać papieżowi "ciche wspieranie Putina" lub "rozdwojenie jaźni".

Tuż po 18:00 teologa i redaktora wydawnictwa "Więź" zapytamy, jakie są przyczyny takiej postawy Ojca Franciszka oraz czy Watykan pogubił się w geopolityce? Zapraszamy do RMF FM, RMF24 i na nasze kanały społecznościowe.