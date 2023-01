„Poszkodowani trafiają w różnym stanie. Dla nas najważniejsze jest być nie tylko dobrym medykiem, ale też dobrym człowiekiem. Bardzo staramy się, żeby oni czuli się zaopiekowani, żeby czuli, że jesteśmy dla nich. Głaszczemy ich po głowie, mówimy do nich, staramy się pomóc im psychicznie też ten najgorszy dla nich moment przezwyciężyć. Oczywiście tu wchodzi też kwestia medyczna, czyli farmakologia i wszystko to, czym jesteśmy w stanie spowodować, żeby ten poszkodowany w ogóle będzie wiedział co się z nim dzieje lub odzyskał przytomność, bo nie wszyscy są przytomni” – tak o pracy z rannymi żołnierzami na froncie mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Daniszewska, dowódczyni "Awangardy", czyli zespołu polskich medyków na froncie w Ukrainie.

Wideo youtube

Daniszewska podkreśliła, że wojna często polega na czekaniu. Często jest tak, że mamy falę 30 poszkodowanych na raz, których przyjmujemy i którymi musimy się zaopiekować. Natomiast mamy też takie dni, że jesteśmy i czekamy. Staramy się nie zejść z naszego stopnia bezpieczeństwa i nie dać się zwieść, że przez chwilę jest cicho i czujemy się bezpiecznie. Bo to jest niebezpieczne - zaznaczyła.

LINK DO ZBIÓRKI NA WYPOSAŻENIE DLA POLSKICH MEDYKÓW DZIAŁAJĄCYCH NA FRONCIE W UKRAINIE.

Czego potrzebują medycy na froncie?

Dopytywana przez Pawła Balinowskiego o to, czego najbardziej potrzebują medycy na froncie, odpowiedziała: Mamy zbiórkę, którą Fundacja Zakres pomogła nam otworzyć. Dzięki tej zbiórce można nam pomóc. Mamy swoją listę zapotrzebowania, dzięki której jesteśmy w stanie wyposażyć się zarówno w środki ochrony indywidualnej, kamizelki, hełmy. Wszystko to, co na wojnie zabezpiecza nas, pozwala nam się czuć względnie bezpiecznie. W drugiej kategorii są ciepłe ubrania, które teraz w zimę są bardzo potrzebne. Kolejna kategoria to wszystkie rzeczy medyczne - zaznaczyła i powiedziała, że chodzi konkretnie o opatrunki, ale również profesjonalny sprzęt medyczny.

Jak wygląda praca na froncie?

Praca (na froncie - przyp. RMF FM) od początku była bardzo różnorodna. To się zmieniało, bo front jest bardzo dynamiczny. Tereny, na których się znajdujemy - to się wszystko zmienia. Zależnie od tego, jaki ten teren jest, gdzie się znajdujemy, jaka jest sytuacja taktyczna, to nasze działania też się do tego podporządkowują - mówiła o działaniach polskich medyków.

Z samego frontu ciężkie sprzęty zwożą nam rannych (...). My zazwyczaj jesteśmy na takiej toczce albo punkcie stabilizacyjnym, żeby ich odebrać. Staramy się nie wysyłać profesjonalnych medyków z całym sprzętem w okopy - bo na froncie cały czas jesteśmy - w tę strefę zero, gdzie cały czas jest największa ilość ognia. Tylko przyjmujemy tych pacjentów najbliżej tego miejsca, jak się da, w sposób - nazwijmy to - względnie bezpieczny. Stabilizujemy ich najszybciej, jak to możliwe, a następnie robimy MEDEVAC, czyli ewakuację medyczną rannych do najbliższych szpitali - zaznaczyła Daniszewska.

Dodała, że najbliższe placówki medyczne są w odległościach, które można pokonać w przedziale od 45 do 90 minut. Oczywiście robimy też transporty, które trwają 12 godzin albo i więcej - podkreślała.

"Regularnie słyszymy wybuchy"

Prowadzący rozmowę Paweł Balinowski zauważył, że choć grupa stara się nie wysyłać medyków w miejsca, gdzie trawa wymiana ognia, to cały czas są oni zasięgu artylerii rosyjskiej. Tak, oczywiście. Chciałabym zaznaczyć, że ta wojna jest głównie artyleryjska. Mamy haubice, rakiety, sprzęt, którego zasięg rażenia może być naprawdę duży (...). Kwestia tych kilku kilometrów to nie jest brak zasięgu takich sprzętów, natomiast ta częstotliwość ognia trafiającego w konkretne punkty jest zdecydowanie mniejsza. Nie są to walki w okapach. Nie jedzie na nas czołg, nie strzela do nas, ale cały czas jesteśmy zagrożeni - zaznaczyła.

Szczerze mówiąc, regularnie słyszymy wybuchy - oznajmiła.