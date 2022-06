Gośćmi Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie dr Daniel Szeligowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Porozmawiamy o tym, czy możemy bezpiecznie wyjechać na Suwalszczyznę. Czy jest ryzyko, że Rosja może zaatakować w najbliższym czasie przesmyk suwalski?

Co oznaczają nieustające naruszenia strefy powietrznej państwa bałtyckich przez Rosję? Sprawdzimy też, co może oznaczać dla ukraińskiej gospodarki przejęcie przez Rosję południa kraju, nazywanego "oknem Ukrainy na świat". Zapraszamy o 18.02 do RMF FM, internetowego radia RMF24 oraz na naszą stronę i do kanałów społecznościowych!