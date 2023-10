"To jest praktycznie niemożliwe" - tak rzecznik PO Jan Grabiec skomentował wariant, że to Mateusz Morawiecki otrzyma od prezydenta misję stworzenia rządu. "PiS nie ma żadnych szans na stworzenie większości parlamentarnej. (…) Gdyby prezydent wskazał kogoś, kto przychodzi do niego bez większości, wystawiłby się na śmieszność" - skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Na pytanie, czy kandydatem opozycji na premiera jest Donald Tusk, Grabiec odparł: "Nie, nie jest kandydatem".