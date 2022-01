"Cały rząd daje z siebie wszystko, żeby zwalczać pandemię jak najlepiej jest w stanie" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Janusz Cieszyński, wiceminister ds. cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa. "Polityka to jest sztuka osiągania tego, co jest możliwe do osiągnięcia" - stwierdził, pytany o ewentualne zaostrzenie restrykcji i wprowadzenie np. obowiązkowych szczepień przeciw Covid-19. "Jestem przekonany, że wyszczepialność będzie się poprawiać i że wraz z tym, jak wiemy coraz więcej o tym wirusie, będziemy też w stanie dużo lepiej na niego reagować" - dodał.

