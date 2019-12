"Nie sądzę, by istniały przesłanki do tego, by powstało ugrupowanie, które byłoby w stu procentach dziełem pana (Szymona) Hołowni. Natomiast absolutnie wyobrażam sobie sytuację, w której dochodzi do głębokich przetasowań wśród opozycji, zwłaszcza liberalnej opozycji, a ktoś, kto osiągnął dobry wynik w wyborach prezydenckich – ‘dobry’ w sensie zauważalnego statystycznie – odgrywa w nich podmiotową rolę" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM politolog prof. Rafał Chwedoruk.

